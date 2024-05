Il Monza frena una Lazio nervosa: Djuric risponde a Immobile e Vecino

La Lazio spreca una grandissima occasione a Monza per mettere a segno la quarta vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi alla zona Champions League. All'U-Power Stadium termina 2-2: a Tudor non bastano le reti di Immobile e Vecino, raggiunte dalla doppietta di Djuric. In campionato i biancocelesti restano settimi in classifica alle spalle di Roma e Atalanta, fallendo il sorpasso momentaneo ai bergamaschi. Il Monza resta invece undicesimo, salendo con questo punto a quota 45.