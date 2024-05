Diretta Verona-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Verona e la Fiorentina si affrontano nel 35° turmo di Serie A. L'Hellas è nella parte bassa della classifica con 31 punti e lotta per non retrocedere. Viene dalla sconfitta a Roma contro la Lazio dopo la vittoria casalinga con l'Udinese e presenta uno degli attacchi meno prolifici del torneo. I viola, invece, hanno vinto le ultime due di campionato, contro Salernitana e Sassuolo, e vengono dalla vittoria nella semifinale di andata di Conference League. La formazione di Italiano occupa l'ottava posizione in graduatoria con 50 punti.