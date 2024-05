Milan beffato e contestato: il Genoa non molla e fa 3-3 all'ultimo assalto!

MILANO - Pomeriggio da dimenticare al Meazza. Il Milan , contestato dalla Curva Sud , che ha esposto diversi striscioni e ha abbandonato lo stadio a dieci minuti dalla fine, non riesce ad andare oltre il 3-3 contro il Genoa nella sfida valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A . Nemmeno il tempo di prendere posto sugli spalti che al 5' Retegui porta avanti il Grifone su rigore. Sulla sirena, però, Florenzi trova il pari. La ripresa inizia esattamente come si era aperta la partita: il tabellone dice 48 quando Ekuban , con un perfetto colpo di testa, batte ancora Sportiello e riporta avanti gli ospiti. San Siro fischia, Chukwueze segna ma è in fuorigioco e l'arbitro annulla (il nigeriano si era già visto negare la gioia del gol per ben due volte al Mapei Stadium contro il Sassuolo per offside millimetrici). Il 2-2, però, arriva al 72' con un'incornata di Gabbia . Passano appena tre minuti e Giroud la ribalta con un bellissimo sinistro al volo facendosi così perdonare l'errore commesso pochi minuti prima da solo davanti a Martinez. Partita finita? Nemmeno per idea: i rossoblù di Alberto Gilardino gettano il cuore oltre l'ostacolo e trovano il 3-3 finale con un autogol di Thiaw . Il Meazza fischia, il Diavolo non vince dal 6 aprile: 3-0 in casa contro il Lecce.

Classifica Serie A

Milan-Genoa: la cronaca

Il match inizia in un clima surreale per i padroni di casa. I tifosi della Curva Sud rimangono in silenzio e seduti in occasione della lettura delle formazioni, rinunciando pure a striscioni e bandiere, in segno di protesta nei confronti della società. La squadra sembra risentirne e al 4' Tomori commette un fallo ingenuo su Vogliacco in area concedendo il rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta Retegui che spiazza Sportiello e sigla l'1-0 ospite. La reazione arriva al 13', quando Pulisic ci prova con un destro a giro che centra in pieno il palo. Lo statunitense ci riprova al 39' con una botta dal limite, neutralizzata in corner da Martinez. Dalla bandierina si presenta Florenzi, con Hernandez che va a staccare impensierendo nuovamente un attendo Martinez, abile a salvare i suoi in tuffo. I rossoneri spingono e al 45' firmano il pareggio. Chukwueze si sposta la palla sul mancino e, dalla destra, pennella un cross al bacio per Florenzi, che insacca di testa da due passi sfruttando al meglio un inserimento fatto con i tempi giusti. Si va al riposo sull'1-1. In avvio di ripresa, i liguri tornano in vantaggio dopo appena 3 minuti. Vogliacco mette in mezzo un gran cross dalla destra sul quale si avventa Ekuban, che stacca di testa tra i due centrali avversari e infila Sportiello siglando la quarta rete della sua stagione. Al 24', Giroud si divora un'occasione clamorosa provando uno scavetto su Martinez in uscita che esce a lato e vanificando un assist dalla destra del neo entrato Okafor. Ma la rete è nell'aria e arriva al 27'. Florenzi calcia un corner perfetto dalla sinistra pescando a centro area Gabbia, che svetta più alto di tutti e firma il 2-2 di testa. La rimonta si completa alla mezz'ora. Pulisic lavora palla sulla destra e pennella una palla sul secondo palo sulla quale Giroud arriva al volo con il sinistro battendo Martinez per il 3-2. A dieci minuti dalla fine, i supporters della Curva Sud abbandonano addirittura lo stadio. La partita però non è ancora finita e al 42' arriva il 3-3. Thorsby scappa a Reijnders sulla destra e mette in mezzo un rasoterra velenoso sul quale arriva Tomori il quale, nel tentativo di spazzare, rinvia addosso al neo entrato Thiaw che batte involontariamente Sportiello. Il Milan, che non vince da quattro partite, rimane così in seconda posizione a quota 71. Il Genoa, dodicesimo, sale invece a 43 punti.