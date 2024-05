Buffon sul miglior portiere della Serie A: “Non si può non menzionare”

Buffon: "Non torno a giocare. Sommer e Szczesny..."

L'attuale capo delegazione dell'Italia esclude la possibilità di tornare a giocare: "Ritorno in campo? Impossibile, ormai ho deciso che la mia carriera è terminata. Mi sono divertito moltissimo, ho giocato 29 anni a livelli molto alti e per questo mi sento un privilegiato. Per me è in corso una nuova fase della mia vita, nella quale spero di poter dare una mano grazie all'esperienza che ho acquisito". Sul nuovo ruolo di capo delegazione in Nazionale: "Parlare di 'capo' non è una cosa che sento mia, anche a casa non è così. Penso però che con l'umiltà giusta e l'esperienza adeguata tutti possano ritagliarsi dei ruoli significativi per aiutare ed essere apprezzati".