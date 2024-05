Koopmeiners, ancora lui: dopo Scamacca Teun firma i tre punti dell'Atalanta

SALERNO - L' Atalanta vince in rimonta 2-1 a casa della Salernitana nel segno di Scamacca e Koopmeiners , oltre al salvtaggio eroico di Hateboer , sigla la terza vittoria consecutiva e (con una gara in meno) aggancia la Roma al 5° posto (le due si affronteranno nella prossima giornata di campionato al Gewiss Stadium) a quota 60 punti nella lotta Champions League . Grazie a questo successo la Dea si porta a -4 dal Bologna 4° e a -6 dalla Juventus terza.

Salernitana-Atalanta, la partita

Vantaggio inaspettato da parte dei padroni di casa al 18' con Tchaouna che vince un contrasto con De Roon, rientra sul sinistro e con il diagonale batte Carnesecchi per l'1-0. Reazione immediata della Dea con Lookman che si divora il pareggio al 23' cross preciso di Scamacca in mezzo all'area per il numero 11 che da ottima posizione calcia fuori. Gli ospiti fanno la partita ma la Salernitana resiste con le squadre che vanno all'intervallo sull'1-0.

La ripresa si apre con un altro colpo improvviso firmato da Tchaouna che questa volta trova Carnesecchi, l'Atlanta continua con il suo forcing e ribalta la partita: al 57' trova il pareggio in un'azione avviata da Koopmeimers tagliando il campo col suo lancio che trova libero Pasalic, perfetta la sponda del croato per il tap-in sotto misura del solito Scamacca! Sei minuti dopo il pari ecco il vantaggio siglato da Koopmeiners: sugli sviluppi di calcio d'angolo la palla respinta dopo un primo tentativo di Ruggeri arriva sul sinistro dell'olandese che scarica di potenza la sfera in rete. Al 70' Hateboer eroico nel salvare il vantaggio: Legowski calcia a botta sicura ma il difensore olandese sulla riga evita il gol