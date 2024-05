Diretta Napoli-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Bologna nell'anticipo del sabato pomeriggio delle ore 18 valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I partenopei non vincono da più di un mese, dal poker rifilato al Monza in trasferta. Da quel momento in poi, la squadra di Calzona ha collezionato una sconfitta e tre pareggi, l'ultimo in casa dell'Udinese. In classifica, gli ex campioni d'Italia sono ottavi (posto valido per la prossima Conference League) con un solo punto di vantaggio dalla Fiorentina nona. Momento altalenante per il Bologna che nelle ultime cinque gare ha vinto solo all'Olimpico contro la Roma: anche per la squadra di Thiago Motta sono arrivati diversi pareggi, l'ultimo in casa del Torino. I felsinei hanno ancora quattro punti di vantaggio sulla Roma sesta e sono ad un passo dalla partecipazione alla prossima Champions League.