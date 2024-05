Diretta Genoa-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa e il Sassuolo si affrontano nel 36° turno di campionato. La formazione rossoblù di Gilardino è salva: è in 12esima posizione con 43 punti, dopo aver collezionato 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte in 35 giornate. Viene dal pareggio sul campo del Milan dopo la vittoria casalinga con il Cagliari. Il Sassuolo, invece, lotta per la salvezza ed è penultimo con 29 punti. Con 70 gol al passivo, presenta la seconda peggiore difesa del torneo e ha vinto contro l'Inter, nell'ultimo turno, dopo aver ottenuto solo tre punti (3 pareggi e 3 sconfitte) nelle precedenti 6 gare.