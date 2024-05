Il Sassuolo va avanti ma il Genoa lo rimonta: Ballardini sempre più nei guai

Il Sassuolo non riesce ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo l'inaspettato successo contro l'Inter ed esce sconfitto dalla trasferta contro il Genoa. La squadra di Gilardino si è infatti imposta sui neroverdi con il risultato di 2-1: a rimontare il gol di Pinamonti su rigore ci pensano Badelj e la sfortunata autorete di Kumbulla. La squadra di Colantuono non approfitta del ko dell'Empoli in casa della Lazio e resta momentaneamente a -3 dal quartultimo posto in attesa di capire cosa farà l'Udinese contro il Lecce (già matematicamente salvo) domani alle 18:30. Il Grifone sale invece a quota 46, rimanendo comunque a -4 dal Torino di Juric.