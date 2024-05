L'Inter-stellar perde ancora col Sassuolo: Laurienté, gol per la salvezza

REGGIO EMILIA - Dal Sassuolo al... Sassuolo. L'Inter incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato e ancora una volta a conquistare il bottino pieno contro i nerazzurri di Simone Inzaghi sono gli emiliani. I neroverdi, che lo scorso 27 settembre avevano sbancato il Meazza (2-1 in rimonta), conquistano tre punti importantissimi in ottica salvezza battendo i campioni d'Italia grazie alla rete al 20' di Laurienté. Dopo 42 partite consecutive in gol, Lautaro e compagni restano a secco: l'ultima volta era il 15 aprile 2023 e l'Inter perdeva 1-0 in casa contro il Monza (gol di testa dell'ex Caldirola). Festa grande al Mapei Stadium: colpo salvezza per Ballardini.