Diretta Fiorentina-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Sfruttare l'onda dell'entusiasmo per la seconda finale di Conference League appena raggiunta per restare agganciati al treno Europa anche in campionato: è quanto chiede Vincenzo Italiano alla sua squadra aspettando la gara con il Monza, la prima delle due consecutive a Firenze (la successiva sarà venerdì con il Napoli, praticamente uno scontro diretto). Più che mai dopo i risultati dell'ultimo turno di Serie A che hanno visto il Napoli ko col Bologna e il Torino battere il Verona e agganciare momentaneamente la Fiorentina. Quindi vietato sbagliare, anche se la stanchezza si fa sentire e le energie vanno dosate.Mai come adesso però per il tecnico viola conta il presente, affrontare nel migliore dei modi il rush finale puntando intanto a riscattare il passo falso di Verona e confermare il rendimento positivo al Franchi, che vede la Fiorentina imbattuta in 10 delle ultime 12 gare di campionato: 7 vittorie e 3 pareggi, le uniche sconfitte sono arrivate con Inter e Milan.