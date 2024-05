Orsato, dalle lacrime all'annuncio sul futuro: "Darò il massimo fino alla fine"

Una settimana fa, Daniele Orsato, ha fischiato per l'ultima volta in Champions League nel corso della semifinale tra Psg e Borussia Dortmund. Al triplice fischio, da lui stesso decretato, è scoppiato in lacrime per una notte speciale e densa di emozioni, l'ultima nella massima competizione Uefa. Sì perchè l'arbitro di Schio ha deciso di terminare la sua carriera: "Si chiuderà un'esperienza bellissima e sono orgoglioso per me e per la mia famiglia". L'ultimo ballo di Orsato sarà agli Europei in Germania.

Orsato e il futuro

Daniele Orsato ha parlato a Sky Sport nel corso del Media Day degli arbitri dell'Europeo, proprio la competizione dove saluterà definitivamente la sua professione: "Spaccherò il fischietto, dopo l'ultima partita, con la solta grinta che mi ha contraddistinto. Darò il massimo fino alla fine". E sulla possibile finale: "Ne sarei orgoglioso se l'ultimo fischio fosse il mio, ma è ovvio che tutti speriamo vinca l'Italia. Andrebbe bene lo stesso". Sulle differenze tra Serie A l'Europa: "Non ci si rilassa ma viene meno la confidenza e hai meno problemi in campo perché ti conoscono meno e non si perde troppo tempo. In Italia le proteste sono più confidenziali e i dialoghi più lunghi".

E sul futuro: "Designatore? No, ora penso soltanto alla mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Nient'altro oltre a loro". A chiudere ha fatto i ringraziamenti del caso: "I tecnici che mi hanno accompagnato in questi anni: da Pieri a Mattei fino a Farina, Collina, Rosetti, Braschi, Rizzoli e Rocchi. Sono stati degli ottimi esempi e da loro ho cercato di imparare. Per me l'esperienza più formativa è stata quella da addizionale agli Europei del 2016 con Rizzoli, lì ho capito i dettagli utili per stare in campo. Esperienza incredibile".