Diretta Bologna-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall'Ara, Bologna e Juve si affrontano nel posticipo della 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A. Esordio sulla panchina bianconera per Paolo Montero, sostituto dell'esonerato Massimiliano Allegri. Entrambe le formazioni sono già certe della qualificazione alla prossima Champions League ma stasera in palio c'è il terzo posto: appaiate in classifica a quota 63, chi vince chiude davanti in virtù del pareggio per 1-1 dell'andata all'Allianz Stadium. Per la Vecchia Signora, che meno di una settimana ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia battendo 1-0 l'Atalanta nella finale dell'Olimpico (gol di Vlahovic) e tornando a mettere in bacheca un trofeo dopo tre anni di magra (l'ultimo trionfo era arrivato nel 2021, sempre in Coppa Italia contro l'Atalanta, con Andrea Pirlo in panchina), periodo piuttosto complesso in campionato: cinque pareggi consecutivi e ultimo successo che risale addirittura al 7 aprile: 1-0 interno contro la Fiorentina firmato Federico Gatti. Dall'altro lato del campo, invece, c'è la formazione rivelazione del campionato, reduce da quattro vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime otto gare. L'allenatore rossoblù, Thiago Motta, è il primo indiziato per raccogliere l'eredità di Allegri alla Continassa.