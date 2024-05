Diretta Atalanta-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino fa visita all'Atalanta nel 38° e ultimo turno di Serie A. I granata vogliono difendere il nono posto in classifica per sperare poi in un eventuale piazzamento europeo, che dipenderà dal risultato della Fiorentina in finale di Conference League. La formazione di Juric viene da due vittorie di fila, contro Verona e Milan. L'Atalanta, invece, è reduce dal bellissimo trionfo in Europa League ed è quinta in classifica, sicura di partecipare alla prossima Champions. Ha vinto le ultime 5 partite di campionato.