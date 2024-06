Serie A, ecco le 20 squadre che parteciperanno al campionato 2024-2025

Dopo la promozione del Venezia, ottenuta dopo la finale playoff contro la Cremonese, si è completato il quadro della Serie A 2024-2025 che prenderà il via nel weekend tra il 17 e il 18 agosto. Dopo le retrocessioni in Serie B di Salernitana, Sassuolo e Frosinone sono salite nel massimo campionato Parma (come vincitore del torneo cadetto), Como (secondo classificato) e Venezia (vincitrice dei playoff).