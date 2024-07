Juve, il Calendario Serie A 2024/2025: date, soste e tutte le giornate. La diretta

Il 17 agosto si alzerà il sipario sulla Serie A 2024/2025 . La Lega ha reso note le date e gli orari degli incontri fino all'ultimo impegno in programma il 25 maggio. Così anche per la Coppa Italia, al via il 4 agosto con il primo turno preliminare e con finale il 14 maggio. In campionato nessuna pausa natalizia, 4 invece le soste previste: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025, con l'unico turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre. Rispetto alle edizioni precedenti, le giornate di Serie A saranno molto più "spezzettate", con 9 slot orari distribuiti su 4 giorni. Scopriamo tutti i dettagli e i criteri del sorteggio del calendario 2024/2025.

Il sorteggio: data e orario

Il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 sarà ufficializzato giovedì 4 luglio alle ore 12 presso l'Auditorium Multimediale di RDS a Roma. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming da Lega Serie A sul sito ufficiale, sul proprio canale YouTube e su Radio Tv Serie A con RDS. Sarà inoltre possibile seguire gli sviluppi del sorteggio su Tuttosport.com.

Serie A 2024/2025: gli slot orari

Questa la programmazione delle giornate di campionato, che si apriranno venerdi alle 20.45 e termineranno lunedì allo stesso orario. Le gare programmate in contemporanea saranno 2, con fischio d'inizio la domenica alle ore 15.

Venerdì: ore 20.45

Sabato: ore 15.00; ore 18.00, ore 20.45

Domenica: ore 12.30, ore 15.00 (due partite); ore 18.00, ore 20.45

Lunedì: 20.45

Nazionali e Supercoppa: cosa cambia

Il calendario prevede delle eccezioni in prossimità dei turni infrasettimanali e degli impegni delle nazionali con messa a disposizione dei giocatori obbligatoria da parte dei club. Anche per questa edizione, è fatto salvo l'obbligo delle emittenti di trasmettere almeno una gara in prima serata nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì in cui si disputeranno i turni infrasettimanali.

La prima eccezione riguarda la 3ª giornata, che si aprirà con i due anticipi di venerdì 30 agosto alle ore 18.30 e 20.45 e di sabato 31 alle ore 18.30 (due partite) e 20.45 (due partite). Domenica 1 si giocherà invece alle ore 18.30 (due partite) e 20.45 (due partite). Altre eccezioni sono previste per la 7ª, la 9ª (per la quale non è programmato l'anticipo del lunedì in vista del turno infrasettimanale), la 12ª e la 29ª giornata.

Così anche la 19ª giornata risentirà degli impegni di Supercoppa, che vedranno Juventus, Inter, Atalanta e Milan contendersi il titolo nelle final four in Arabia Saudita. In quel caso, la Serie A si giocherà con 2 appuntamenti al sabato alle ore 18 e 20.45, e 4 alla domenica alle ore 12.30, 15, 18 e 20.45. Le emittenti potrebbero usufruire di ulteriori orari di trasmissione dell'evento: sono questi sabato alle ore 15 e domenica alle ore 1 antimeridiane.

Criteri per la calendarizzazione

Il calendario della Serie A 2024/2025 sarà redatto osservando alcuni criteri adottati dalla Lega. Sono questi l'alternanza assoluta di gare interne e trasferte per le seguenti coppie di club: Juventus-Torino, Inter-Milan, Lazio-Roma ed Empoli-Fiorentina. L'Asimmetria tra la programmazione delle gare del girone di andate e quelle del girone di ritorno. È infatti previsto un intervallo minimo di 8 giornate tra le due sfide di campionato fra le stesse avversarie. E ancora, i derby saranno inseriti in giornate diverse del calendario, escluse le giornate 1, 10 (turno infrasettimanale) e 38. Infine, le squadre partecipanti alle competizioni internazionali Uefa, ovvero Champions League, Europa League e Conference League, non si affronteranno nelle seguenti giornate comprese fra due turni delle rispettive competizioni: 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª.