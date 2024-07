Vieri: "Vi dico l'anti-Inter. L'affare è Morata". Calafiori, sorpresa Ferrara

"L'Atalanta se la gioca anche in Champions League"

"Non mi sorprende niente dell'Atalanta: può vincere lo scudetto e se la gioca anche in Champions League. Giocare contro di loro è difficile, non è una sorpresa che abbiano vinto l'Europa League" ha detto Vieri. "La sorpresa, invece, è stata il Bologna che è andato in Europa. Thiago Motta ha fatto un lavoro incredibile in un anno e mezzo, meglio di così non si poteva chiedere". Anche Ferrara ha parlato di queste due squadre: "Gasperini è sulla panchina della Dea da otto anni, in Italia credo sia un record. Per quanto riguarda i felsinei, dopo una grandissima stagione ora l'asticella si è alzata ulteriormente". Poi sulla Fiorentina: "La viola arriva da due grandi stagioni in cui ha giocato tre finali, due di Conference League e una di Coppa Italia. Palladino ha fatto vedere un gran calcio con il Monza e, secondo me, rappresenta una scelta di continuità dopo l'addio di Italiano. Proverà sicuramente a riproporlo e a fare meglio della scorsa stagione" - ha spiegato sempre l'ex bomber della Nazionale italiana. Poi, sul Torino: "Il suo obiettivo primario è rimanere in Serie A. Vanoli ha fatto un grandissimo campionato con il Venezia".