Il calcio ai piedi di Annalisa, Cambiaso apprezza e Dawidowicz osa: "Scambiamoci la maglia"

Tutti pazzi di Annalisa e non solo i fan ai suoi concerti. La popstar italiana ha mandato in estasi anche il mondo del calcio. L'" Euforia ", per restare nel suo repertorio, è tanta. Chiedete pure al Genoa , che nelle scorse ore ha mandato in tilt i social con una maglia del club targata a suo nome, con tanto di like di Cambiaso . "Quello che stavate aspettando tutti", una grande gioia per i tifosi sempre in ansia per il futuro di Gudmundsson . In estasi anche Dawidowicz del Verona, che in un'intervista a Sky Sport si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione.

Dawidowicz:"Adoro Annalisa, magari ci scambiamo la maglia"

Dallo sport agli hobby, Dawidowicz ha svelato le sue passioni, come quella per la musica italiana: "La adoro, sono stato due volte all'Arena di Verona, durante la stagione non posso andare ai concerti ma amo molto Annalisa, la passano spesso in radio e penso che piace a tutti gli italiani". Poi una battuta: "Devo regalargli la mia maglia? Magari ce la scambiamo". Ecco, forse ha frainteso il concetto di "Mon Amour". Il giocatore intanto spera di fare una stagione di successo come i tormentoni della cantante. Il difensore, dopo l'Europeo floppato con la Polonia, dovrà conquistare la fiducia di Zanetti: "Sto bene qui, può sempre arrivare qualche offerta, ma fin quando starò qui farò il mio lavoro al massimo. Dobbiamo pensare a giocare bene a calcio ed evitare di correre dei rischi. Come mi comporto nello spogliatoio? Io voglio stare tranquillo, a me piace molto scherzare, non voglio mettere pressione alla squadra" - ha rivelato. Intanto si è appena aggregato con il resto del gruppo, sperando che la stagione possa essere "Bellissima".

Annalisa e il coro della Lazio e del Genoa

Le canzoni di Annalisa entrano talmente tanto in testa da non riuscire più ad uscirne. Un esempio? La sua ultima hit portata a Sanremo, che le ha regalato il terzo posto in classifica. Talmente pervasiva, da diventare anche un coro da stadio, come fatto dagli Ultras della Lazio: "E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno". Non è stata la prima volta, basta tornare indietro di una stagione, sempre destinazione Marassi. I tifosi del Genoa hanno riadattato e cantato la sua "Bellissima". E ha portato decisamente bene.