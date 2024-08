Diretta Fiorentina-Venezia ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina ospita il Venezia allo stadio Franchi alle 18:30 nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo il pari in casa del Parma nella prima uscita stagionale, giovedì scorso la Viola è inciampata nel primo impegno in Conference League dove ha pareggiato in casa per 3-3 contro la Puskas Akademia. Oggi in casa contro il Venezia, Palladino cercherà la prima vittoria dell'anno. E' partita male invece la stagione del Venezia: la squadra di Di Francesco è uscita sconfitta dall'Olimpico domenica scorsa nel 3-1 finale contro la Lazio, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Andersen.