Diretta Napoli-Bologna ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona dove il Napoli ospiterà alle 20:45 il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte è partita malissimo nella nuova stagione, subendo un pesante 3-0 nella gara d'esordio a Verona. L'ex tecnico di Juventus e Inter è già sul banco degli imputanti e, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Qui ho preso un impegno morale e umano. Non solo con Napoli e coi tifosi, ma anche verso i calciatori sul quale voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che ho fortemente voluto restassero e che sarebbero potuti andare altrove. Ho un impegno umano verso questi ragazzi. Sarò qui, testa bassa e lavoro. Farò il possibile e anche l'impossibile per riportare il Napoli dove merita ma, ripeto, serve pazienza. Quando lavori, prima o poi, il lavoro viene fuori. Siamo positivi, crediamo in quello che facciamo, pur nelle difficoltà. Ci stiamo rompendo la schiena ad ogni allenamento. Tutti stiamo soffrendo. Ho fiducia; ma non si può pensare che partiremo a duemila, potremo arrivarci, ma sempre col lavoro". Anche il Bologna ha avuto qualche difficoltà nella prima giornata, uscendo dal Dall'Ara con un pareggio contro l'Udinese: al rigore di Orsolini ha risposto la rete di Giannetti su azione da corner.