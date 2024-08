Diretta Napoli-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli va a caccia del bis al Maradona. Gli azzurri ospitano il Parma di Pecchia a Fuorigrotta per il terzo turno del campionato di Serie A dopo aver battuto domenica scorsa il Bologna. Chiuso il mercato e completata la rosa, Antonio Conte finalmente può concentrarsi solo sul calcio giocato. Il tecnico è stato accontentato da De Laurentiis. Soprattutto in attacco, dove è arrivato il suo pupillo Lukaku. "Siamo all'inizio della stagione e dobbiamo continuare, affrontando il campionato sempre con lo stesso spirito. Sarà una sfida importante: giochiamo contro una squadra, come è accaduto con il Milan, molto forte, che qualche mese fa festeggiava lo scudetto. Quattordici mesi fa questo gruppo ha vissuto delle emozioni straordinarie, so cosa vuol dire vincere uno scudetto a Napoli. Per affrontare questo tipo di squadra, l'ambiente tutto e lo stadio 'San Paolo-Maradona', la squadra dovrà offrire una prestazione all'altezza di un ambiente fenomenale. E dobbiamo attaccare anche noi, come loro, in modo intelligente" ha dichiarato l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, alla vigilia.