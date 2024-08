Diretta Lazio-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio ospita il Milan nell'incontro valido per la 3ª giornata di Serie A. All'Olimpico, i biancocelesti scenderanno in campo per riscattare la sconfitta rimediata sul campo dell'Udinese (2-1), cercando dunque il secondo successo in campionato dopo l'esordio vincente contro il Venezia (3-1). Trasferta significativa anche per gli uomini di Fonseca, che a Roma sono chiamati a dare una sterzata alla stagione dopo un avvio sofferto e ben al di sotto delle aspettative. Dopo il pareggio di San Siro contro il Torino di Vanoli, i rossoneri sono infatti caduti sul campo del Parma (2-1), tenendo così aperta la caccia alla prima vittoria stagionale - tante le critiche sull'atteggiamento in campo di Leao e compagni - .