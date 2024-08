Diretta Bologna-Empoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Bologna a caccia della prima vittoria in campionato. La gestione Italiano - chiamato a mantenere la squadra alle altissime quote raggiunte la scorsa stagione da Thiago Motta - ha finora portato 1 punto in classifica, rimediato in casa all'esordio contro l'Udinese (1-1). I rossoblù tornano così al Dall'Ara dopo il ko di Napoli (3-0), per restituire un segnale importante in vista del debutto in Champions (dove affronterà Borussia Dortmund, Shakhtar, Lille, Monaco, Liverpool, Benfica, Sporting e Aston Villa). Dall'altra parte del campo c'è l'Empoli di D'Aversa (l'allenatore squalificato seguirà il match dalla tribuna) reduce dal successo sul campo della Roma (2-1). I toscani si presentano invece da imbattuti al 3º appuntamento del campionato: il match d'esordio contro il Monza terminò in parità (0-0).