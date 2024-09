Diretta Venezia-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Penzo di Venezia dove i lagunari, alle ore 15, affrontano il Genoa nella sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco è ancora alla ricerca della prima gioia stagionale ed è reduce da un solo punto nelle prime quattro gare ottenuto sul campo della Fiorentina. Nell'ultima giornata i lagunari hanno subìto un pesante poker da parte del Milan. Non ha iniziato male il Genoa di Gilardino che viene dal pareggio in extremis contro la Roma firmato da De Winter: i grifoni stazionano all'undicesimo posto a quota 5 punti e in campionato hanno finora una sola gara, quella contro il Monza all'U-power Stadium siglata dalla rete di Pinamonti.