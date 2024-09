Atalanta-Como rinviata, diluvio a Bergamo: quando si gioca

Gara sospesa a Bergamo, dove le condizioni meteo hanno reso impossibile lo svolgimento dell'incontro tra Atalanta e Como, valido per la quinta giornata di campionato. Il direttore di gara ha effettuato diversi sopralluoghi sul campo, decidendo dapprima di posticipare la partita alle 21.45, e in un secondo momento ha invece ritenuto di non potere procedere con il fischio d'inizio a causa delle nuove precipitazioni che hanno reso impraticabile il terreno di gioco. Stando alla comunicazione ufficiale della Lega , il match al Gewiss Stadium è stato dunque rinviato a martedì 24 settembre alle ore 20.45.

I prossimi impegni di Atalanta e Como

I prossimi appuntamenti stagionali vedranno gli uomini di Gasperini affrontare il Bologna al Dall'Ara - gara in programma il 28 settembre alle 20.45 - per poi tornare in campo contro lo Shakhtar Donetsk alla Veltins-Arena per il secondo appuntamento di Champions League - il 2 ottobre alle 18.45 - . La formazione di Cesc Fabregas, sfiderà invece il Verona al Sinigaglia nell'incontro valido per la 6ª giornata.