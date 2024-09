Diretta Roma-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma di Juric torna in campo all'Olimpico nell'incontro valido per la 6ª giornata di Serie A. I giallorossi sono impegnati a recuperare i punti persi in avvio di stagione, che come spesso accade possono essere giustificati a partire dai movimenti di mercato e una preparazione non ancora al completo. Più altre ragioni che hanno persuaso i Friedkin a procedere con l'esonero di De Rossi e a ingaggiare l'ex granata Juric. Con il croato in panchina, Soulé e compagni hanno da subito restituito un segnale di ripresa forte, battendo in casa l'Udinese con un deciso 3-0 frutto di un gioco convincente. A sabotare la seconda vittoria consecutiva ci ha poi pensato Aitor Paredes all'85' minuto del match d'esordio in Europa League. I punti in classifica sono ora 6 e all'Olimpico i giallorossi ricevono il Venezia di Di Francesco, a sua volta reduce dal primo successo in Serie A conquistato in casa contro il Genoa.