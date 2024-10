Diretta Udinese-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE -Il sabato della settima giornata lo apre il ritorno di Luca Gotti ad Udine per Udinese-Lecce, due squadre che arrivano all'appuntamento con la voglia di riscattare le sconfitte dell'ultima giornata con i friulani reduci da 2 ko consecutivi. «Per me la partita contro l’Udinese non è come le altre, ma per il Lecce è una gara come le altre trentotto. Non carichiamola di cose diverse». Così il tecnico dei giallorossi, e tecnico dei friulani dal 2019 al 2021. Gotti ha voluto analizzare così il momento della sua squadra: "È stata una brutta settimana per me. Veniamo da tre partite senza soddisfazioni. Però posso dire che la squadra ha lavorato bene. Con l’Udinese svolta tattica in arrivo? Non credo il tema sia tattico".