Serve il Var a chiamata, ora lo chiede anche Rocchi: "Aiuterebbe l'arbitro"

Da Juventus-Cagliari a Fiorentina-Milan, l'ultima giornata di campionato ha lasciato con sé una scia di polemiche che non lenisce con il passare dei giorni. In casa bianconera è cocente la delusione per una serie di decisioni controverse che, di fatto, non solo hanno pregiudicato il successo all'Allianz Stadium contro la formazione sarda di Nicola, che costringono anche Thiago Motta - al netto dell' incredibile espulsione di Francisco Conceiçao, poi fermato per una giornata dal Giudice Sportivo - ad affrontare la Lazio in totale emergenza in attacco, al netto delle assenze di Milik e Nico Gonzalez per infortunio.

Le parole di Rocchi

"Soddisfatto degli arbitraggi dell'ultima giornata? No". Così il responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Gianluca Rocchi si è espresso in occasione della presentazione del nuovo Codice di giustizia sportiva, edito da Giuffrè Francis Lefebvre, in un evento organizzato allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'ex arbitro internazionale, poi, riguardo l'omogeneità interpretativa di cui si sta tanto discutendo in questi giorni, ha ribadito: "La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia. È chiaro che l'ideale sarebbe avere un'omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull'interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c'è sempre una persona. Var a chiamata e tempo effettivo? Sono proposte su cui non posso rispondere più di tanto perché sono in corso di valutazione. Di sicuro il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l'arbitro a trovare una soluzione corretta. Stiamo facendo un lavoro importante sulle perdite di tempo, un lavoro certosino per anticipare le riprese del gioco, l'eventuale introduzione del tempo effettivo porterebbe sicuramente a uno stravolgimento importante, ma tutti giocherebbero gli stessi minuti".

