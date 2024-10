Diretta Milan-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan riceve l'Udinese a San Siro nell'ottavo turno di Serie A dopo la sosta delle nazionali e cerca il riscatto dopo le ultime due sconfitte di fila: il ko in Champions con il Bayer Leverkusen e quello a Firenze contro la Fiorentina in campionato. I rossoneri sono sesti in classifica con 11 punti mentre l'Udinese condivide il terzo posto cn Juve e Lazio a quota 13 e ha ritrovato la vittoria, in casa con il Lecce, dopo due sconfitte consecutive. "Io non chiudo gli occhi davanti a un problema. Lo affrontiamo, occhi negli occhi. Ed è quanto ho fatto col problema che abbiamo avuto a Firenze, dove non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina. Questo è tutto nella testa. Possiamo lavorare su tutto, ma quello che per me è stato importante vedere è che non abbiamo avuto aggressività. E questo non è tattica. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto" ha dichiarato Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida.