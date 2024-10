I tecnici della A per Save the Children

TORINO - La Lega Serie A è tornata in campo per sostenere l’emergenza fame di Save the Children e dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a milioni di bambini. In occasione dell’8ª giornata di campionato, in programma da oggi a lunedì, tutte le squadre della Serie A invitano i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In ogni stadio, inoltre, viene trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione va in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame - Dona ora al 45533” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.