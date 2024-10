Rivoluzione Inter-Juve, il mondo si è ribaltato: la nuova strategia bianconera

La nuova strategia Juve

Tutta un’altra Inter-Juve, dunque? Fino a un certo punto. Perché l’Inter nelle ultime stagioni ha saputo invertire una tendenza epocale, con l’abilità dei colpi a parametro zero (da Calhanoglu a Thuram) e con la pazienza che richiede la valorizzazione dei giovani acquistati (Lautaro Martinez) o cresciuti in casa (Dimarco). E così sta facendo, oggi, la Juventus. Che per avviare un ciclo e provare a ribaltare le gerarchie domestiche ha messo mano in maniera radicale al proprio assetto. Razionalizzando i costi aziendali, avviando un nuovo corso a livello tecnico, operando una rivoluzione sul mercato. A suon di acquisti entro il limite massimo dei 26-27 anni e di operazioni mirate su giovani e giovanissimi, come testimonia l’immediata introduzione in prima squadra di un classe 2006 come Adzic. Il resto lo stanno facendo i riflessi di un progetto virtuoso come quello lanciato anni fa con la Next Gen, che sta irrorando l’organico di talenti a fronte di un cospicuo risparmio alla voce costi, che si tratti di cartellini o di stipendi. Una strada irta, ma ben chiara davanti agli occhi, attraverso la quale il club bianconero confida presto di tornare a vivere... tutta un’altra Inter-Juve rispetto a quella attuale.