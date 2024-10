Inter-Juventus, i convocati di Motta: spicca un assente. E il precedente...

Alla vigilia del derby d'Italia tra Inter e Juventus, i bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati per la sfida in programma a San Siro alle ore 18 di domenica 27 ottobre. Nessun recupero per quanto riguarda gli infortunati, come anticipato da Thiago Motta in conferenza stampa. In totale saranno ben sei le assenze, con una novità a sorpresa per quanto riguarda la porta.