Diretta Udinese-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

UDINE - Dopo il pari interno nel turno infrasettimanale contro il Parma, la Juventus è chiamata a ritrovare i tre punti nella delicata trasferta in tera friulana contro l'Udinese. Con 4 vittorie e 6 pareggi in queso avvio di stagione, Thiago Motta si presenta sul campo della formazione di Runjaic per tornare a vincere e restare in scia delle prime della classe. Soliti problemi nell'infermeria per il tecnico italo-brasiliano che anche al Bluenergy Stadium dovrà rinunciare a Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Milik e ovviamente Bremer. La buona notizia arriva dal miglioramento delle condizioni di Koopmeiners che potrebbe ritagliarsi un posto da titolare, mentre tra i convocati è confermato il giovane Gil Puche per rimpolpare il reparto difensivo. Ad attendere i bianconeri di Torino ci saranno i bianconeri di Udine che dopo un ottimo avvio hanno iniziato a zoppicare. Nell'ultimo turno un pesante ko in rimonta al Penzo contro il Venezia, con tanto di espulsione per Touré, ma davanti al proprio pubblico l'Udinese ha perso solamente contro l'Inter in questo primo quarto di Serie A.