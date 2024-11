Diretta Napoli-Atalanta ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il lunch match dell'undicesima giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Atalanta. Gli azzurri di Antonio Conte, reduci dal 2-0 del Meazza contro il Milan firmato Lukaku-Kvaratskhelia nel turno infrasettimanale, comandano la classifica a +4 sull'Inter, impegnata stasera in casa contro il Venezia e prossima avversaria dei campani domenica 10 novembre alle 20.45, sempre a San Siro. Dopo il ko all'esordio al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-0), i campani come l'araba fenice sono risorti dalle proprie ceneri mettendo in fila nove risultati utili consecutivi, otto successi e un pareggio, quello all'Allianz Stadium contro la Juventus (0-0). La Dea di Gian Piero Gasperini, invece, ha incassato tre sconfitte nelle prime cinque (2-1 in trasferta contro il Torino, 4-0 a Milano contro l'Inter e 3-2 a Bergamo contro il Como), battendo 4-0 il Lecce al Via del Mare sl debutto e 3-2 al Gewiss Stadium la Fiorentina. Raggiunto nel finale il pareggio al Dall'Ara contro il Bologna grazie alla rete di Samardzic, i nerazzurri hanno ingranato la marcia e grazie a un super Retegui, autore fin qui di 10 gol in altrettante partite, hanno messo insieme un filotto di quattro vittorie superando Genoa (5-1), Venezia (0-2), Verona (6-1) e Monza (2-0). Mercoledì 6 novembre alle 21, poi, gli orobici faranno visita allo Stoccarda nel quarto turno di Champions League.