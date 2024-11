Diretta Inter-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L’Inter riceve il Napoli nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. La formazione di Antonio Conte è prima in classifica con 25 punti e viene dalla sconfitta casalinga con l’Atalanta mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi inseguono a quota 24 e vengono da tre vittorie di fila tra campionato e Champions. "Sarà una partita bellissima, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato. Conte ha dato un'ottima organizzazione alla squadra che è molto forte e ha tanta qualità, ci vorrà una delle migliori Inter per fare il massimo davanti al nostro pubblico. Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l'ultimo sforzo con il Napoli” ha detto il tecnico dell'Inter Inzaghi alla vigilia della sfida.