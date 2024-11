Diretta Roma-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lasciato alle spalle il pareggio di Europa League contro l'Union Saint Gilloise, per la Roma è tempo di campionato. I giallorossi ricevono il Bologna all'Olimpico per il 12° turno di Serie A: altro match importante anche per il futuro di Ivan Juric, sempre più a rischio esonero e consapevole di aver bisogno dei tre punti per prolungare la sua avventura sulla panchina romanista. "Abbiamo provato a fare tutto. Quello che mi dà fastidio da uomo e da allenatore è che io vedo che si possono fare progressi nelle partite, poi ci sono anche delle brutte partite. La mancanza di continuità mentale mi ha dato molto fastidio. Abbiamo ripulito aria dopo Firenze, abbiamo tirato fuori tutto. Non ho mai pensato di fare un passo indietro, magari lo hanno avuto altri. Ho la coscienza pulita, magari altri fanno un passo indietro ma non io" ha detto Juric alla vigilia della sfida contro il Bologna.