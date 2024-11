Errori e disparità di giudizio: qual è il vero problema degli arbitri di Serie A

Ricambi generazionali e Open Var

Tornando agli arbitri in campo: quello in corso non è il primo dei ricambi generazionali. Quando arrivò Collina, furono dismessi 20 arbitri, tra cui molti internazionali. Lì cominciò la formazione, che diede i suoi frutti, se è vero che uno di quei giovanissimi che avevano cominciato in quel momento il loro percorso, Rizzoli, sarebbe arrivato fino alla finale dei Mondiali. È da quell’esempio che si deve ripartire anche stavolta: dalla qualità dell’insegnamento arbitrale. Veniamo dunque alla questione di Open Var, a mio avviso emblematica. Uno spazio che era nato come strumento di divulgazione e diffusione di cultura arbitrale si è trasformato in un’inutile giustificazione di errori e mancanze. Il rischio è che gli arbitri dilapidino la grande occasione a loro disposizione. Perché non far sentire gli audio di Verona-Roma? Perché non mostrare il sospetto fuorigioco di Luvumbo in Cagliari-Milan, sul gol di Zortea? Così non si capisce se effettivamente l’attaccante fosse oltre la linea, né se, come credo, impattasse sulla visuale di Maignan. Se Open Var fosse effettivamente uno strumento utilizzato per fare tecnica su tutti gli episodi, non servirebbe neanche la pantomima della lettera di scuse al Monza e Cagliari, che ha spinto Gianluca Nani dell’Udinese a parlare della necessità di un “libro di scuse” per il suo club. Se tutto andasse come dovrebbe andare, se Open Var funzionasse come era stato pensato, allora non servirebbero questi mezzi. Anche perché, ricordiamolo sempre, gli arbitri non hanno nulla da nascondere.