Var, Avar, Vor, Ofr, Overrule, Silent check, Saot, Glt, Dogso, Spa, App: all'anima del protocollo

Il protocollo deve cambiare

Come non citare la Glt (Goal Line Technology), per stabilire se il pallone abbia oltrepassato o no la linea di porta e questo è l'unico strumento che non solleva discussioni. Al contrario dell Dogso (Deny and Obvious Goal Scoring Opportunity: letteralmente, negare una chiara occasione da rete: in questo caso cartellino rosso e punizione se fuori dall'area; giallo e rigore, se dentro l'area). Penultimo caso, l'App, (Attacking possessione Phase), ossia l'inizio della fase d'attacco, il momento in cui il Var stabilisce si inizi l'azione che porta a un gol o a un rigore, verificando come, in precedenza, non siano state commesse infrazioni. Last but not least la Spa, che non è un centro benessere, ma Stop a Promisign Attack, fermare un giocatore che può iniziare un'azione in teoria pericolosa: l'ammonizione è sicura. Dite voi se in questo glossario, degno di un azzeccagarbugli, sia possibile trovare e fare chiarezza ai tifosi quando è notorio come una parte della categoria arbitrale opponga resistenza allo strumento tecnologico che limita il potere discrezionale di chi fischia o decide di non fischiare. Qui sta il punto. Se non cambia il protocollo, ci aspettano altre polemiche, altre discussioni, altri sospetti e retropensieri. Il peggio che possa capitare a questo campionato, invece così appassionante e così intrigante.