Serie A 2025-2026, Juve e Inter sorridono: quando partirà il prossimo campionato

Ieri intanto in Via Rosellini si è svolta una riunione organizzata dalla Lega Serie A tra le componenti sportive dei club italiani per discutere della prossima stagione, fra date del mercato, composizioni delle rose, campionato Primavera e soprattutto calendario della Serie A, intrecciato dalle moltitudini di competizioni internazionali che si alterneranno fra l'estate 2025 e quella 2026.

Presenti anche Giuntoli e Marotta

Presenti molti dirigenti delle grandi come Giuntoli (Juventus), Marotta e Ausilio (Inter), Furlani (Milan), Manna (Napoli) e Pradè (Fiorentina). Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si svolgerà il primo Mondiale per Club negli Stati Uniti (presenti Juventus e Inter), dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026 la Coppa d'Africa in Marocco e nell'estate 2026 il Mondiale per nazionali in Nord America. La riunione di ieri è servita per stabilire una data di partenza della Serie A 2025-26 che sarà nel weekend del 23-24 agosto 2025: soddisfatte Juve e Inter che rischiavano di avere poco tempo fra vacanze e preparazione e che spingevano per non cominciare dopo Ferragosto, ovvero il 16-17 agosto. A differenza di questo campionato, ci saranno due turni infrasettimanali, ma spetterà al Consiglio di Lega nei prossimi mesi ratificare la scelta e le date. Nei prossimi mesi possibili altri riunioni del genere, anche a livello internazionale con Eco, Uefa e Fifa.