Diretta Parma-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Secondo posto con 25 punti, 6 vittorie consecutive, 31 gol fatti. Sono i numeri della marcia degli uomini di Gasperini, che con la complicità del pareggio di San Siro tra Inter e Napoli alla 12ª giornata, tornano in campo a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. C'è da dire che la condizione dell'Atalanta non ha lasciato superstiti neppure in Europa, dove l'ultima a cadere è stata lo Stoccarda alla Mercedes-Benz Arena. La Dea non perde dal 24 settembre, quando cadde inaspettatamente in casa contro il Como. Un ko a cui seguì il pareggio con il Bologna e una serie di successi tra cui il 6-1 sul Verona e il 3-0 sul Napoli al Maradona. In mezzo, il pareggio a reti inviolate contro il Celtic, una gara che ha comunque visto l'assedio di Retegui e compagni contro la porta avveraria - si sarebbero appunto rifatti nella gara successiva contro gli Scaligeri - . Prima della sosta, l'Atalanta è uscita vittoriosa dalla trasferta di Udine. Ora invece affronterà il Parma al Tardino nell'incontro valido per la 13ª giornata di Serie A. La formazione di Pecchia si presenta all'appuntamento con 12 punti, reduce inoltre dal successo in rimonta contro il Venezia.