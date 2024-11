Atalanta prima, risposta all'Inter: tris a Parma, Gasperini espulso

Parma-Atalanta, la partita

Domina sin dal via la Dea, che annichilisce una rivale troppo disattenta nella fase difensiva. I nerazzurri passano dopo quattro minuti con una tipica azione "alla Gasperini": Bellanova sfonda sulla destra, testa di Retegui ed è 1-0. Bonny risponde subito per il Parma ma, all'8', arriverebbe il bis: tacco di Pasalic per Lookman, ma tutto è fermo per offside. Retegui sfiora due volte la doppietta e l'Atalanta continua a spingere contro un'avversaria che fatica a uscire dal guscio, trovando il meritato bis. Una rete che arriva al 39', sulla spinta di Ruggeri: l'esterno pesca Ederson, che insacca il 2-0 in scivolata. La Dea meriterebbe anche il tris, ma rischia grosso nel finale: Carnesecchi evita il gol di Bonny. Una rete che arriva comunque al 49', dopo l'ingresso in campo di Mihaila: Cancellieri brucia Toloi e insacca al sette col sinistro. La gara si riapre e Gasperini s'infuria, facendosi espellere per proteste subito dopo aver ordinato un doppio cambio: in campo Brescianini e De Ketelaere, mezz'ora di riposo per Retegui. Pecchia prova a reagire con un triplo cambio, ma i suoi non sono semplicemente in partita. Lookman si vede annullare la rete del tris, la seconda di serata, ma si sblocca al 75': assist di Cuadrado e inserimento vincente del nigeriano. Questa volta non c'è offside ed ecco il 3-1 dell'Atalanta, che non si ferma: Brescianini flirta col poker in una Dea che non alza il piede dall'acceleratore. Finisce comunque 3-1 al Tardini ed è un risultato d'oro per Gasperini: i suoi agganciano l'Inter in vetta con 28 punti, aspettando il Napoli (26) e il duo Lazio-Fiorentina (25). Si ferma a quota 12 il Parma.