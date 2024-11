"Deficiente", Gasperini espulso a Parma: l'Atalanta perde il suo tecnico

PARMA - È il 54' della sfida disputata allo stadio Tardini tra i padroni di casa del Parma e l'Atalanta quando, in vantaggio per 2-1, il tecnico degli ospiti Gian Piero Gasperini viene espulso dall'arbitro Manganiello a seguito di alcune proteste particolarmente veementi per un fallo - evidentemente non ritenuto tale - fischiato in favore di Cancellieri. Il cartellino rosso sventolatogli dal direttore di gara, però, non ha placato gli animi dell'allenatore della Dea, che ha proseguito il proprio sfogo: in particolare, mentre puntava il dito in maniera minacciosa verso il campo, c'è stata una parola 'catturata' dai microfoni che è destinata a far discutere.