Giletti shock, Inter o Milan? “Ragazza presa a botte da un calciatore, ho il video”

Nel corso del programma Lo stato delle cose, in onda su Rai 3, Massimo Giletti ha rivelato un fatto di estrema gravità che coinvolgerebbe un noto calciatore di una delle due squadre di Milano, Inter o Milan. Durante la trasmissione, il conduttore ha dichiarato di aver ricevuto un video che immortala un episodio inquietante: il calciatore, in stato confusionale, avrebbe colpito violentemente una ragazza nel privé di un noto locale della città.

Giletti accusa: "Si vede tutto"

La descrizione fornita da Giletti non lascia spazio a dubbi sulla gravità dell’accaduto. “Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale”, ha affermato. Nel filmato, il calciatore si sarebbe scagliato contro la ragazza, facendola cadere. Non contento, l’avrebbe poi sollevata per colpirla nuovamente. Il video mostrerebbe anche il calciatore mentre sfascia un muro e altri oggetti, aggiungendo ulteriori elementi di violenza alla già scioccante vicenda.

Pur senza rivelare il nome del calciatore, Giletti ha sottolineato come si tratti di una figura “famosissima” e simbolo di una delle due squadre milanesi. “Se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema”, ha commentato chiudendo il discorso il giornalista, riferendosi alla campagna portata avanti dalla Lega Serie A nel corso dell'ultimo weekend 'un rosso alla violenza' in cui calciatori e allenatori sono scesi in campo con segno rosso sul viso.