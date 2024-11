Diretta Como-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Como e Monza si affrontano al Sinigaglia nell'incontro valido per la 14ª giornata di campionato. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento con l'obiettivo di mettere un piede fuori dalla zona retrocessione. Gli uomini di Cesc Fabregas si collocano infatti al terzultimo posto con 10 punti davanti formazione di Alessandro Nesta, distante una lunghezza. L'impegno precedente, ha visto i lariani uscire sconfitta dalla sfida interna contro la Fiorentina - trascinata dall'ex bianconero Kean - con il finale di 2-0. I brianzoli invece, hanno raccolto 1 punto nella trasferta al Grande Torino. Il calendario ha in programma gara con il Venezia al Penzo per il Como, e il ritorno in Coppa Italia contro il Bologna per il Monza.