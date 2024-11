Diretta Milan-Empoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan scende in campo a San Siro alle ore 18 dove ospita l'Empoli nella sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, vittoriosi in settimana in Champions League in casa dello Slovan Bratislava, sono reduci in campionato da due pareggi di fila contro Cagliari (3-3) e Juventus (0-0): in classifica la squadra di Paulo Fonseca staziona al settimo posto a quota 19 punti ma con un gara ancora da recuperare. In conferenza stampa, ieri il tecnico portoghese ha dichiarato: "Possiamo dire che le squadre devono avere due facce offensiva. Se affrontiamo Juve e Slovan è una faccia. Adesso dobbiamo avere un'altra faccia per affrontare Empoli e Atalanta. Qual è questa faccia? Devo dire che sono due forma diverse di attaccare. Quando affrontiamo una squadra come l'Empoli ci sono cose più importanti rispetto a quando affrontiamo la Juve. Quali sono queste cose? Non posso dirlo. L'Empoli domani sarà molto difficile, sono molto aggressivi nel momento difensivo. Non prendono gol, sono la quarta miglior difesa in questo momento. Sarà difficile". L'Empoli arriva a San Siro con tre risultati utili consecutivi, derivati dalla vittoria interna contro il Como e dai pareggi contro Lecce e Udinese. In classifica, i ragazzi di D'Aversa sono decimi a quota 16 punti.