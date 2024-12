Diretta Roma-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Ricominciare a correre per allontanare la zona retrocessione. E’ la missione della Roma che questa sera all’Olimpico affronta il Lecce in una gara che nessuno, a inizio stagione, avrebbe definito per la salvezza, mentre la classifica attuale dice esattamente quello. Tredici, infatti, sono i punti dei giallorossi dopo 14 giornate, gli stessi dei pugliesi, ad appena due lunghezze dal terzultimo posto. Insomma, scontato dire che la squadra di Claudio Ranieri debba vincere a tutti i costi e per questo il tecnico romanista ha scelto non più difesa a 3, ma a quattro con Mancini esterno di destra, Angelino di sinistra e la coppia Hummels-Ndicka al centro. L’ago della bilancia sarà Dovbyk, le cui condizioni non sono ottimali per via di uno stato influenzale. L'altra novità, poi, dovrebbe essere il ritorno di capitan Pellegrini dal primo minuto dopo le esclusioni contro Tottenham e Atalanta. Giampaolo si presenta nella Capitale con un pareggio di prestigio firmato Rebic contro la Juventus allo scadere e ben 4 punti raccolti nelle prime due uscite sulla panchina dei salentini. Contro la Roma confermato l'11 di settimana scorsa, unica novità il ritorno sulla linea difensiva da parte di Dorgu a colmare l'assenza di Gallo, in avanti al posto del giovane danese molto probabile lo spazio per Pierotti.