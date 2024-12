Diretta Fiorentina-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Dopo la grande paura, la Fiorentina vuole tornare a vincere, per una dedica speciale a Edoardo Bove ancora ricoverato in ospedale per il malore accusato domenica scorsa, per riscattare la sconfitta ai rigori con l'Empoli costata l'eliminazione dalla Coppa Italia e consolidare la brillante classifica in campionato. I viola ricevono il Cagliari al Franchi. "I ragazzi vogliono disputare una bella prestazione e cercare di portare punti a casa dopo il ko dell'altra sera in Coppa Italia. Dobbiamo tenere alta la concentrazione per evitare di ripetere quegli errori e quelle disattenzioni che ci sono costate care contro l'Empoli. Una cosa così in campionato non possiamo permettercelo, oltretutto contro un avversario in forma come il Cagliari" ha detto il tecnico viola Palladino alla vigilia della partita contro i rossoblù.