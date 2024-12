Fiorentina, ottava meraviglia e ritmo Scudetto: Cataldi segna per Bove

FIRENZE - Ottavo successo di fila, ko in Coppa Italia contro l'Empoli alle spalle, la Fiorentina batte il Cagliari nel 15° turno di campionato e resta nei piani alti della Serie A. Alla viola di Palladino basta un gol di Cataldi nel primo tempo, con dedica speciale per Edoardo Bove, per superare la formazione di Nicola che dopo 3 risultati utili di fila rallenta la sua corsa salvezza. Festa al Franchi dopo lo spavento della scorsa settimana con Ranieri e compagni che trovano una preziosa vittoria per salire a quota 31, al fianco dell'Inter, e tenere un passo da Scudetto.