Diretta Lecce-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Lecce ospita il Monza nel 16° turno di Serie A. I padroni di casa vengono dalla sconfitta sul campo della Roma e sono in sedicesima posizione in classifica con 13 punti all'attivo. Con 8 gol, presentano l'attacco meno prolifico del torneo. Il Monza, invece, condivide l'ultimo posto con il Venezia a quota 10, ha vinto una sola volta in 15 incontri e ha rimediato appena due punti nelle ultime 5 giornate. "Il Monza è una squadra costruita per giocare a calcio. Dalla nostra dovremmo essere competitivi sotto tutti i punti di vista. Sono bravi a portare giocatori nei mezzi spazi e noi dobbiamo essere bravi a coprire le mezze mattonelle in mezzo al campo: e su questo abbiamo lavorato in settimana. Sarà necessario fare una gara di spessore, al netto delle assenze che fanno parte di questo percorso. Bisogna essere bravi a superare questi momenti nel miglior modo possibile" ha detto Giampaolo nella conferenza della vigilia.