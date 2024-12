Anticipi e posticipi Serie A: Juve, quando si gioca contro Milan e Napoli

Juve, due big-match consecutivi!

La squadra di Thiago Motta ospiterà il Milan dell'ex Alvaro Morata sabato 18 gennaio alle ore 18:00 (diretta Dazn) in occasione della 21ª giornata precedendo un'altra super sfida ovvero Atalanta-Napoli (20:45).

Per i bianconeri subito un altro incontro stellare alla 22ª giornata dove faranno visita al Napoli di Antonio Conte e nuovamente in campo nel match del sabato (25 gennaio) alle 18:00 (diretta Dazn).

Infine alla 23ª giornata lo Stadium aprirà le sue porte per pranzo con la sfida tra Juventus ed Empoli in scena domenica 2 febbraio alle 12:30 sempre su Dazn nella giornata in cui, alle 18:00, a San Siro si giocherà il derby di ritorno tra Milan ed Inter (Dazn e Sky Sport).