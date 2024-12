Diretta Genoa-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli affronta il Genoa al Ferraris nell'incontro valido per la 17ª giornata di campionato. Gli uomini di Antonio Conte si presentano all'appuntamento con 35 punti in classifica che valgono il 2º posto alle spalle dell'Atalanta, che a sua volta ospiterà l'Empoli domenica 22 alle ore 18. L'impegno precedente, ha visto i partenopei vincere in rimonta contro l'Udinese, ritrovando così il successo dopo il doppio ko contro la Lazio in Coppa Italia e Serie A. Dall'altra parte del campo ci sarà ora la formazione di Patrick Vieira, che da quando è subentrato ad Alberto Gilardino ha raccolto 6 punti frutto del successo sull'Udinese e dei pareggi con Cagliari, Torino e per ultimo il Milan. Un bilancio che ha permesso al Grifone di risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calendario del Napoli ha in programma le sfide successive contro Venezia e Fiorentina, mentre il Genoa affronterà Empoli e Lecce.